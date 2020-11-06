Dışişleri Bakanı Zarif, Küba'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üç ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu çerçevesinde Küba'nın başkenti Havana'ya geldi.

Cevad Zarif, Havana'da Küba Dışişleri Bakanı Brono Rodrigez Parila başta olmak üzere ülkenin bazı üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Zarif dün Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Yardımcısı Delcy Rodríguez ile görüştü.

Zarif ve Rodriguez ikili ilişkiler ve iki ülkenin ilgisini çeken diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Bakan Zarif, Venezuela mevkidaşı ile de ikili ve bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulundu.

Dışişleri bakanı Zarif, Çarşamba günü Küba, Bolivya ve Venezuela'yı kapsayan Latin Amerika turunu Karakas ile başlamıştı.