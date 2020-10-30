Sınırlarımızı tehdit eden bir durum söz konusu değil

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, ülkenin kuzeybatı sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına konuşan Tuğgeneral Haydari, "İran'ın kuzeybatı sınırlarını tehdit eden bir durum söz konusu değil. Silahlı kuvvetlerin artan potansiyelleri sayesinde misyonları yerine getirme konusunda çok hazırlıklıyız." dedi.

Tuğgeneral Haydari, sözlerine şöyle devam etti:

"Ordu birlikleri, ülkenin kuzeybatı sınırlarının bazı bölgelerinde konuşlandırıldı. Bunun asıl amacı kırmızı çizgimiz olan sınır bölgelerini korumaktır. Sınır bölgeleri sakinlerinin huzuru kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla onların güvenliğinin tehlikede olmasına tahammül edemeyiz.”

Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Tuğgeneral Haydari, "Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile birçok ortaklığa sahibiz. Bugüne kadar her iki ülke ile iyi komşuluk ilkesi kapsamında ilişkilerimizi sürdürdük. İki ülkeye uluslararası hukuka saygı duymayı, uluslararası sınırları korumayı ve sorunların çözümü için müzakere masasına oturmayı tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, "Ülkenin kuzeybatı bölgesinde hava savunma birimleri güçlendirildi ve gerekirse takviye yapılabilir." demişti.

Son günlerde İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, Dağlık Karabağ’da çatışmaları göz önünde bulundurularak bölgeye bazı takviye kuvvetlerin gönderildiğini açıklamıştı.