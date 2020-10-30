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30 Eki 2020 10:48

İran heyeti Dağlık Karabağ için Ermenistan'da

İran heyeti Dağlık Karabağ için Ermenistan'da

Bölge turu kapsamında Erivan’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile bir araya geldi.

Bölge turu kapsamında Erivan’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştü.

Bu görüşmede Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Güvenlik konuların da ele alındığı görüşmede, iki taraf teröristlerin Ortadoğu'dan Kafkasya'ya taşınmasından duydukları endişeyi dile getirerek, bunu tüm bölge için "ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Irakçi bu görüşmede, İran'ın Karabağ ile ilgili planını Ermeni tarafına sundu.

Ermeni Bakan da, “Bölgenin karşı karşıya olduğu yeni tehditler konusunda İran’ın hassasiyetlerini anlıyoruz. Tahran’ın bölgesel istikrar ve barışı korumadaki rolünü memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, İran'ın Dağlık Karabağ planının özenle inceleneceğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin barışçıl yollarla çözümü için bir plan hazırladıklarını belirtmişti.

News Code 1890095

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