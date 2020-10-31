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31 Eki 2020 08:35

İran heyeti Dağlık Karabağ için Ankara'da

İran heyeti Dağlık Karabağ için Ankara'da

Üst düzey bir siyasi heyetin başkanlığında Ankara'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Seyyid Abbas Irakçi Karabağ krizini çözme çerçevesinde Azeri, Rus ve Ermeni yetkilileri ile görüşmesinin ardından Cuma akşamı Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bölgedeki durumu ele aldı.

Abbas Irakçi Ankaraya girişinde şöyle bir açıklamada da bulundu, "İran İslam Cumhuriyeti'nin  Karabağ krizinin çözümü için önerisi MİNSK Grubunun kusurlarının giderilmesi ve bu grubun inisiyatifli girişimlerinin tamamlanması içindir."

Irakçi, Erivan temasları kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmişti.

News Code 1890108

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