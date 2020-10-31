İran heyeti Dağlık Karabağ için Ankara'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Seyyid Abbas Irakçi Karabağ krizini çözme çerçevesinde Azeri, Rus ve Ermeni yetkilileri ile görüşmesinin ardından Cuma akşamı Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bölgedeki durumu ele aldı.

Abbas Irakçi Ankaraya girişinde şöyle bir açıklamada da bulundu, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ krizinin çözümü için önerisi MİNSK Grubunun kusurlarının giderilmesi ve bu grubun inisiyatifli girişimlerinin tamamlanması içindir."

Irakçi, Erivan temasları kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmişti.