İlham Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı

Türk basınına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar sağlanan ateşkese rağmen devam ediyor.