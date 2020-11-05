Zarif, İran-Venezuela ortak toplantısında katıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile birlikte Samuel Robinson Enstitüsü'nde düzenlenen "Gelişmekte olan yeni dünyanın savunmasında Venezuela ve İran" konulu ortak toplantıya katıldı.

Zarif görüşmede konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Zarif dün Venezuelalı yetkililerle görüşmek üzere Karakas’a gitmişti.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Küba ile Bolivya’yı ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade geçenlerde Zarif'in Güney Amerika turu kapsamında yeni Bolivya Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurmuştu.