  1. Siyaset
5 Kas 2020 19:38

Zarif, İran-Venezuela ortak toplantısında katıldı

Zarif, İran-Venezuela ortak toplantısında katıldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Karakas'a giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuelalı mevkidaşı ile birlitke "Gelişmekte olan yeni düyanın savunmasında Venezuela ve İran" konulu ortak toplantıya katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile birlikte Samuel Robinson Enstitüsü'nde düzenlenen "Gelişmekte olan yeni dünyanın savunmasında Venezuela ve İran" konulu ortak toplantıya katıldı.

Zarif görüşmede konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Zarif dün Venezuelalı yetkililerle görüşmek üzere Karakas’a gitmişti.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Küba ile Bolivya’yı ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade geçenlerde Zarif'in Güney Amerika turu kapsamında yeni Bolivya Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

News Code 1890227

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler