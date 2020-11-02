İranlı Sözcü, Dağlık Karabağ Planı hakkında konuştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün ilk kez düzenlediği online basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Güney Amerika'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Güney Amerika turuna çıkacağını bildiren Hatipzade, "Sayın Zarif yarın, yeni Bolivya Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere bu ülkeye gidecek, ardından Küba ve Venezuela'ya ziyarette bulunacak." dedi.

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü

Hatipzade, 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü'ne ilişkin, "ABD'nin husumetinin boyutu, Washington'un hâlâ politikalarında ısrar ettiğinin bir göstergesidir. Onların sultacı politikaları olduğu sürece direniş de olacaktır." ifadesini kullandı.

İran'ın Dağlık Karabağ Planı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Abbas Irakçi’nin Karabağ krizini görüşmek üzere gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan ve Türkiye ziyaretine ilişkin Hatipzade, "İran, uluslararası sistem ilkeleri, işgalin son bulması, uluslararası denetimin kabul edilmesi ve uluslararası sınırların tanımına dayalı bir plan sundu. Biz sadece ateşkes değil, çözüm arıyoruz. Bu konuda en üst düzeyde istişareler yapıldı. Taraflardan cevap bekliyoruz. Eğer olumlu yanıt alırsak doğru yönde hareket edebileceğimize inanıyorum. Çalışmamızı bölgesel çıkarlara göre ilerletmek istedik." açıklamasında bulundu.

Teröristlerin Kafkasya'ya transferi

Hatipzade, terör unsurlarının Kafkasya bölgesine transferi hakkında, şunları konuştu:

"Bu konu sadece Bakü ve Erivan'a değil diğer taraflara da aktarıldı ve endişelerimizin çok ciddi olduğunu ifade ettik. Bunla ilgili reddedilen iddialar var. Ancak endişelerimiz yerinde ve asla müsamaha göstermeyeceğiz. İlgili raporların yanlış olduğunu umuyoruz."

ABD'nin seçimlere müdahale iddiasına yanıt

İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ileri süren Washington yönetiminin iddalarını reddeden Hatipzade, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle uğraşmıyoruz, ayrıca bunun kimsenin yararına olduğuna inanmıyoruz. Seçmek zorunda olan Amerikan halkıdır biz değil. Bu ülkedeki seçimlerin gitgide tiyatro oyunu haline geldiğine inanıyoruz. Bu konuda yapılan tüm iddiaları reddediyoruz. Bunlar tamamen temelsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki

Dışişleri Sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepki göstererek, "İran kutsal değerlerine yapılan hakaretleri kabul edemez. Bu sorunun doğru çözümü dinlere saygı göstermektir. Bu yanlış adımın diğer tarafında Batılı devletlerin desteklediği terör örgütleri var." diye konuştu.