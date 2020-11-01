Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye dönüyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, geçen hafta Ankara-Paris hattındaki gerilim nedeniyle çağırılan Ankara Büyükelçisi Herve Magro'nun bugün Türkiye'ye döneceğini söyledi.

RTL kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bir haftanın sonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Le Drian, Türkiye'nin öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından Fransa'ya yönelik nefret kampanyası uyguladığını ancak Nice'te 3 kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan sonra Ankara'nın tutumunun değiştiğini söyledi.

Le Drian, Türkiye'nin Nice saldırısı hakkında 'farklı, açık, muğlak olmayan' bir kınama yayınladığını belirterek "Fakat bu durum Ankara'yı açıklık getirmekten muaf tutmuyor" dedi. Le Drian, "Büyükelçimizden, Türk yetkililerin bu durumuna açıklık ve izahat getirmesi talebiyle Ankara'ya dönmesini istedik" dedi.

Kaynak: T24