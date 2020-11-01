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1 Kas 2020 13:18

Çavuşoğlu "Dağlık Karabağ" için Bakü'de

Çavuşoğlu "Dağlık Karabağ" için Bakü'de

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler ile ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan’a güçlü desteğimizi yenilemek, Yukarı Karabağ’la ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir kez daha Bakü’de, kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan gerilim sürüyor. 

News Code 1890147

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