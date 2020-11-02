İran Meclisi'nde "ABD'ye ölüm" sloganları

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Emir Hüseyin Ghazizade Haşimi'nin başkanlığıyla gerçekleşti.

Mecliste toplanan milletvekilleri 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü arfesinde "ABD'ye ölüm" sloganları atarak, Amerika ile küresel istikbarın İran'a karşı düşmanlığını kınadılar.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ülkede Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü yürüyüşü yapılmayacak.