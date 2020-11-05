Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD'de kimin başkan olarak seçilmesi bizim için önemli değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ABD’deki başkanlık seçimlerine değinerek, “Bizim için hangi birey ve parti önemli değil, bir sonraki hükümette benimsenen yöntem önemlidir. Biz ABD’nin kanuna dönmesini istiyoruz. Çok tarafılı ve uluslararası anlaşmalarına geri dönmesini istiyoruz. Bizim için önemli olan ABD’nin İran milletine saygı göstermeye dönmesidir. Yaptırım yerine saygı duyulursa durumumuz farklı olacak” dedi.

Ruhani “Anlaşmaları ihlal etmek ve kanunu çiğnemek yerine kanun ve yükümlülükler yerine getirilirse o zaman durum farklı olacak. Bizim için hangi birey ve parti önemli değil, benimsenen politika ve yöntem önemlidir. Biz ABD’nin doğru bir yöntem benimsememesi düşüncesiyle bir plan yaptık. Eğer uyguladığı baskıların bir etkisi olmadığını ve başka bir yol seçmeleri gerektiğini anlarlarsa daha iyi olacak. Aksi takdirde zor korşullarda ülkeyi nasıl yöneteceğimize karar verdik” ifadelerinde bulundu.

ABD, Lahey Mahkemesi kararına bağlı kalmalıdır

Dün Uluslararası Adalet Divanı Genel Kurul'a sunduğu rapor konusu hakkında düzenlenen BM Genel Kurul toplantısında konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, “ABD, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarına bağlı kalmalıdır. Washington yasadışı eylemlerde bulunarak, uluslararası sorumluluk taşıyan uluslararası Adalet Divanı'nın kararını ihlal etmiştir” dedi.

Mecit Taht Revançi, “ABD, son yıllarda İran’a karşı dış politika aracı olarak zorlayıcı eylemler (yaptırım) yapmaktadır. Bu yaptırımlar ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle daha da artmıştır" ifadesini kullandı.

ABD günümüz dünyasındaki birçok sorunun kaynağıdır

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda “ABD’nin İran’a düşmanlığının temel nedeni, İran’ın onların baskıcı politikalarının yükü altına girmemesi ve egemenliğini tanımamasıdır. Bu düşmanlık devam edecek ve bunu çözmenin tek yolu, diğer tarafın İran milleti ve hükümetine büyük bir darbe indirebileceği fikrinden umutsuzluğa kapılmasıdır” dedi.

ABD'nin itibarının sadece İslam dünyasında değil, Avrupa'da da azaldığını belirten Garipabadi'nin paylaşımında "Savaş tehdidi, güvensizlik, yaptırımlar ve terörizm gibi sorunların yanında kendisi bugün dünyadaki birçok sorunun kaynağı olan ve 'Büyük sorun' nitelendirdiğim ABD var" denildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 419 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 452 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 579'a, vaka sayısının da 646 bin 164'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 426'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 500 bin 400'e ulaştığı bilgisini verdi.