ABD, Lahey Mahkemesi kararına bağlı kalmalıdır

Dün Uluslararası Adalet Divanı Genel Kurul'a sunduğu rapor konusu hakkında düzenlenen BM Genel Kurul toplantısında konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, “ABD, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarına bağlı kalmalıdır. Washington yasadışı eylemlerde bulunarak, uluslararası sorumluluk taşıyan uluslararası Adalet Divanı'nın kararını ihlal etmiştir” dedi.

Mecit Taht Revançi, “ABD, son yıllarda İran’a karşı dış politika aracı olarak zorlayıcı eylemler (yaptırım) yapmaktadır. Bu yaptırımlar ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle daha da artmıştır" ifadesini kullandı.

Taht Revançi, “Bu yaptırımlar doğrudan ve dolaylı olarak İran şirketlerini ve İran halkını hedef almış ve İran'ın serbest ticaret kabiliyetini etkilemiştir. Üstüne bir de ABD Başkanı utanmadan İran'a en sert yaptırımların uygulanacağını ve İran’ın sorunlarının daha fazla olacağını iddia etmiştir” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM antlaşması, uluslararası hukuk ve İran'ın 1955 yılına dayanan ABD ile ikili anlaşmasının ilkelerine aykırı olan bu yasadışı eylemlere karşı İran, dava açarak ABD'nin yasadışı eylemlerini durdurması için Uluslararası Adalet Divanı’ndan geçici bir karar talap etmişti. Ne yazık ki ABD şimdiye kadar divanın kararına bağlı kalmamış ve yaptırımlarını ve zorlayıcı eylemleririni arttırmıştır."