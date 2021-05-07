Aliyev, Şuşa'yı Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan etti

Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Şuşa'yı Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edeceğini duyuran Aliyev, bununla ilgili kararnameyi imzalayarak Şuşa'yı resmen kültür başkenti yaptı.

Aliyev'in imzaladığı kararnamede, "Şuşa'da kamu yönetiminin ve yasal denetimin daha da iyileştirilmesi, yalnızca şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın yenilenmesine ve korunmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda kentin sürekli gelişimi için gereken koşulları yaratacak" dendi.

Azerbaycan yönetiminin kararnameyle Şuşa şehrinin tarihi siluetini yeniden canlandırmayı ve Şuşa'yı yüzyıllar boyunca Azerbaycan'ın zengin kültürünün, mimarisinin ve şehir planlamasının parlayan incisi olarak uluslararası arenada tanıtmayı amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: Sputnik