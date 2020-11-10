İran Dışişleri'nden 'Bakü-Erivan Ateşkes Anlaşması' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların son bulmasına dair imzalanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı.

İran’ın sağlanan yeni ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Yeni anlaşmanın Kafkasya bölgesinde kalıcı barış ve bölgedeki tüm ülkeler için huzur sağlamasını temenni ediyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İran ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, resmi uluslararası sınırları değiştirilmemesi, işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi, mültecilerin evlerine dömesi, azınlıkların güvenlik ve haklarına saygı gösterilmesinin yanı sıra tüm yabancı ve tekfirci güçlerin bölgeden çekilmesini vurgulayarak, bir kez daha bölgede barış ve kalıcı güvenlik sağlanmasına yardım etmeye hazır olduğunu ilan ediyor.”

Açıklamada ayrıca, İran'ın anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'da barış gücü olarak yer alacak Rusya'ya yardım etmeye hazır olduğu ifade edildi.