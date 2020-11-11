Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Yeni Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran iyi komşuluk ilkesi ve komşularıyla diyaloğa önem veriyor. Bölgede kalıcı güvenliğin sadece işbirliği ve barış yoluyla mümkün olacağına inanıyoruz." dedi.

Korona salgını ile mücadeleye ilişkin Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti olarak Kovid-19 ile mücadelede elde ettiğmiz deneyimleri ŞİÖ üye ülkeleriyle paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında sağlanan yeni ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İki ülkenin anlaşmazlıklarını barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözmelerini umuyoruz." dedi.

Ruhani ayrıca, "Bu bağlamda İran, ateşkes ve barışın tesis edilmesi için bir barış planını sundu ve diğer ilgili ülkelerle yoğun istişare görüşmeleri yaptı. Bölgede gerginlikler ile anlaşmazlıkların azaltılması ve aynı zamanda güvenlik ile kalıcı barışın sağlaması yönündeki çabaları olumlu karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri'nden 'Bakü-Erivan Ateşkes Anlaşması' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların son bulmasına dair imzalanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı.

İran’ın sağlanan yeni ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Yeni anlaşmanın Kafkasya bölgesinde kalıcı barış ve bölgedeki tüm ülkeler için huzur sağlamasını temenni ediyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İran ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, resmi uluslararası sınırları değiştirilmemesi, işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi, mültecilerin evlerine dömesi, azınlıkların güvenlik ve haklarına saygı gösterilmesinin yanı sıra tüm yabancı ve tekfirci güçlerin bölgeden çekilmesini vurgulayarak, bir kez daha bölgede barış ve kalıcı güvenlik sağlanmasına yardım etmeye hazır olduğunu ilan ediyor.”

İran'da 530 bin 694 kişi yeni tip koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 339 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 39 bin 202'ye, vaka sayısının da 703 bin 288'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 584'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 530 bin 694'e ulaştığı bilgisini verdi.