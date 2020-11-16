İran: Azerbaycan-Ermenistan ateşkes anlaşması etkili bir adım

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dağlık Karabağ krizi

Hatipzade, "Dağlık Karabağ krizinden sonra bölge haritasında herhangi bir değişiklik olacak mı?" şeklinde yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bölge haritasında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Dağlık Karabağ bölgesinde artık yabancı teröristlerin varlığının son bulmasını umuyoruz. Karabağ krizinin barışçıl çözümü tüm bölgenin yararına olacaktır."

İranlı Sözcü, "Medya ortamlarında kara kampanya amaçlı sahte haritalar yayınlandı. İran ile bölgenin coğrafi sınırları değişmemiştir. Sadece İran sınırları değil, bölgenin sınırları da değişmeyecek. İlan edilenin dışındaki herhangi bir değişikliği kabul edemeyiz. Duyduğumuz koridor basit bir geçiş yolu." ifadelerinde bulundu.

“İran, Dağlık Karabağ krizinin çözümünde daha belirleyici bir rol oynamak istemiyor mu?” sorusuna Hatipzade, “İran bölgedeki tüm denklemlerde stratejik bir rol almıştır ve rolü devam edecektir. Bu krizle ilgili tek kalıcı çözümün adalet ilkesi ile taraf ülkelerin egemenliğine dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve buna yardımcı olan her adım İran tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” cevabını verdi.

Karabağ ateşkes anlaşması

Said Hatipzade, Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan ateşkes krizin son bulması için nihai çözüm olmayabilir, ancak etkili bir adım olduğuna inanıyoruz. Bölge dışından hiçbir yıkıcı aktör buraya ayak basmamalı. Biz bunu açıkça dile getirdik.

Bölgedeki taraflarda doğal süreci takip etmesi gerekiyor. Biz de bu yönde olduğumuzu ve bunun dışında herhangi bir süreç olmayacağını düşünüyoruz."

ABD'nin Irak'taki varlığı

ABD ordusunun Irak'taki Ayn el-Esad üssünde artan askeri hareketliliğine ilişkin Hatipzade, “Amerika’nın başlattığı savaşla kan dökülmesi onların bölgeden atılmasına yol açacak ve bu kesinlikle gerçekleşecektir. İran ve komşu ülkeleri bölgede kalacak, ancak saldırganlar sınır dışı edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü Suudi yetkililerine seslendi

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in İran karşıtı iddiasına tepki gösteren Hatipzade, Suudilerin İran, Yemen ve Filistin tutumunu eleştirdi.

İranlı Sözcü, “Yemen halkını öldürmek ve Vehhabilik ile Selefiliği teşvik etmekle İslami birlik oluşturmak mümkün değil. Para harcayıp bir lobi satın alınamaz. İslam dünyasının varlıkları Filistin davasına ihanet için kullanılamaz . Suudi Arabistan bunlardan dönmediği sürece yalnızlaşma sorununun iyileşme ihtimali olmayacak." açıklamasını yaptı.

Suudilere seslenen Hatipzade, “İran tüm İslam ülkelerine dostluk elini uzatıyor. Suudilerin tüm hatalarını ve planlarını biliyoruz, ancak iyi komşu olmaya çalıştık. Bunun için bölgenin yükselişi için birlikte çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Al Suud nefreti yaymaktan uzak durmalı.” diye konuştu.

