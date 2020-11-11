  1. Türkiye
11 Kas 2020 16:01

Erdoğan'dan Karabağ anlaşmasına ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Karabağ anlaşmasına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

- Ateşkesin denetimi için oluşturacağımız ortak Türk- Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. 

- Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak. 

- Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır.

- Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

News Code 1890354

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