Erdoğan'dan Karabağ anlaşmasına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Ateşkesin denetimi için oluşturacağımız ortak Türk- Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.

- Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak.

- Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır.

- Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz