  1. Siyaset
12 Kas 2020 11:54

İran Hükümet Sözcüsü:

ABD koşulsuz şartsız uluslararası anlaşmalara geri dönmeli

ABD koşulsuz şartsız uluslararası anlaşmalara geri dönmeli

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Yeni Beyaz Saray yetkilileri koşulsuz şartsız olarak, önceki ABD yönetiminin ihlal ettiği tüm anlaşmalara geri dönmelidir" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün yaptığı açıklamada ABD’deki başkanlık seçimlerine değinerek, “İlk aşamada İran para transferinin önündeki yaptırımlar ve engeller kaldırılmalı ve ABD yönetimi bu dönemde İran milletine verilen zarardan sorumlu olmalıdır” dedi

Politikacılar değil, Beyaz Saray’ın politikalarının önemli olduğunu belirten Rebii, “Obama yönetimiyle müzakere ederken, aslında Demokrat Parti ile değil, ABD yönetimi ile müzakere ettik. Ancak Trump, rakip partisinin politikalarını reddederek, onların yerine düşmanca politikalar koydu” ifadesini kullandı.

Ali Rebii, İran, ABD'nin yürüttüğü politikayı, yaklaşımını ve eylemlerini takip edeceğini ve buna göre gereken politikalar benimseyeceğini söyledi.

Rebii, önceki ABD yönetiminin uluslararası anlaşmaları ihlal etmesine atıfta bulunarak, “Bu ülkenin gelecekteki yönetimi, önceki yönetimin ihlal ettiği tüm anlaşmalara dikkat etmeli ve bu anlaşmalara geri dönmelidir” şeklinde konuştu.

News Code 1890368
Ruya FEREYDUNI

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