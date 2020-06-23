İran: Bloke edilen paraların bir kısmı serbest bırakıldı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Rebii, ABD’nin Çin’e yönelik uyguladığı yaptırımlara ilişkin, “ABD’nin bu kabuledilmez müdahalesini kınıyor ve reddediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahaleci girişimde bulunma yetkisi yok. Bu konudaki tavrımızı Çinli liderlere mektupla bellirttik” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun son İran karşıtı kararına dair sorulan soruya Rebii, “Üç Avrupa ülkesinin imzasını taşıyan karar nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmediklerini ve ABD karşısındaki inanılmaz zaaflarını gösteriyor. Bu karar kesinlikle yanıtsız kalmayacak. Konuyla ilgili tüm seçenekleri değerlendiriyoruz ve İran'ın hukuki açıdan uygun yanıtı yakında açıklanacaktır” cevabını verdi.

Rebii, hükümetin bütçe ve ekonomik sorunlara karşı aldığı tedbierler hakkında şunları kaydetti:

“2014 yılından beri hükümet, ülke ekonomisinin petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bugün petrolsüz bir ekonomi yaşadığımızı söyleyebiliriz. Şu anda petrol dışı ürünlerin ihracatı yapılıyor.

Yaptırımların herhangi bir kötü etkisi olmadığını söylemiyorum, fakat şunu ifade etmek isterim ki yaptırım uygulayanlar ciddi şekilde zarar göreceğimizi ve İran'ın çökeceğini tahmin ediyorlardı, ancak bu gerçekleşmedi ve İran halkı bu kötülüğe karşı direndi”

Rebii, bazı ülkeler tarafından bloke edilen İran'a ait paralar hakkında, “Bazı ülkeler İran’ın paralarını serbest bıraktı. Dışişleri Bakanlığı yakında bu konuya dair açıklamalar yapacak." diye konuştu.