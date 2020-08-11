İranlı yetkiliden ABD'nin sunduğu İran karşıtı kararına tepki

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD’nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması için BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu kararın sonuçları hakkında yaptığı bir açıklamada, “ABD, nükleer anlaşmadan çekildi ve tam olarak anlaşmaya geri dönerek tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar ne anlaşma metnini ne de BM Güvenlik Konseyi kararını destekleme hakkına sahip değil” dedi.

Rebii, “ABD, bu yıkıcı ve yasadışı çabasının başka bir başarısızlığa dönüşeceğinin farkındadır. Amerikalıların zaten başarısızlığa uğramış bu yolu sürdürmedeki ısrarları onların gerçekleri kabul etmek için inatçılıktan başka bir anlamı yoktur” ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Rebii sözlerine şöyle devam etti:

“ABD’nin bu eylemi İran’a karşı tehdit olmaktan daha ziyade, Güvenlik Konseyi mekanizmasını kullanarak konseyi tehdit etmektir. ABD güvenlik konseyini kullanmakla uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı mekanizmalara karşı eylemde bulunmak istiyor.”

Rebii, İran’ın ABD’nin herhangi bir kışkırtıcı ve yasadışı eylemine karşılık vereceğini duyurdu.