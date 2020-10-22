İranlı yetkili: Silah stratejimiz savunma stratejisine dayanmaktadır

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin, “Uluslararası toplum İran’ın halkı olduğunu anladı ve Trump’ın körüklediği İranofobi komplosuna son verdi” dedi.

Rebbi, “Uluslararası toplumda hiçbir ülke Trump’a uymadı ve başından beri yasadışı olan ambargo kaldırıldı” ifadesini kullandı.

İran’ın barıştan yana olduğunu belirten Rebbi, “ABD’nin politikası, bölgeyi bir silah deposuna dönüştürmek ve Amerikan silah şirketleri için gelir elde etmektir. Onların çıkarları her zaman insanların hayatından önce geliyor” değerlendirmesini yaptı.

Rebbi sözleri şöyle sürdürdü:

“Trump, İran'a silah ambargolarının uzatılması yönündeki çabalarının başarısız kalmasından sonra bizim silah programlarımızla ilgili iddialarda bulunmuştur. Ancak biz savunma alanında büyük ölçüde kendi kendine yeterlilik ve bilgi elde etmişiz.”

Rebii ilaveten, "İran son yüzyıllarda herhangi bir savaş başlatmadı ve tüm silah stratejimiz savunma stratejisine dayanıyor" şeklinde konuştu.