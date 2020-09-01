İran: ABD'nin azami baskı politikası yakında yenilgiye uğrayacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada,“ABD'nin yaptırım ve halkımız üzerindeki baskı politikasının yakında unutulmaz bir yenilgiyle karşı karşıya kalacağından eminiz. Bugünden itibaren bu yenilginin ve çaresizliğin işaretlerini Amerikan liderlerin yüzünde görebiliriz” dedi.

Ali Rebii, “ABD, BM Güvenlik Konseyini kullanmaya çalışıyor. Deneyimler ABD’nin nükleer anlaşmdan çıkma eyleminin meşruiyetten ve uluslararası hukuktan yoksun olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

ABD’nin yaptırım uygulamak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Rebii, azami baskı politikasının kendi üzerine baskıya dönüştüğünü söyledi.

ABD’nin tetik mekanizmasını kullanma tehdidi üzerine Avrupa ülkelerinin Washington ile işbirliği yapması takdirde nasıl bir tepki göstereceklerini belirten Rebii, “Tetik mekanizması sahte bir kelimedir. ABD bu kelimeyi ilk günden itibaren dillere koymaya çalıştı. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi ABD artık nükleer anlaşmanın bir üyesi değil" ifadelerinde bulundu.

İran Hükümet Sözcüsü Rebii İran İslam Cumhuriyeti’nin zamanı gelince İran karşıtı herhangi bir karara karşık vereceğini bildirdi.