Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD'nin bölgedeki rolü gittikçe azalacak

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, dün Kum kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Son yıllarda İran'ın bölgede etkili olduğuna dikkati çeken Rızai, "Tahran'ın 10 yıl önce Yemen, Suriye ve Irak'a karşı hiçbir yükümlülüğü yoktu, ancak bugün onlara karşı yükümlülüğümüz var." dedi.

"Önümüzdeki on yıl içinde Amerikalıların bölgedeki rolü azalacak" diyen Rızai, bunun tersine İran'ın rolünün gitikçe artacağını dile getirdi.

İran'dan Suudilere: İsrail rejimine hizmet etmeyi bırakın

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ni kötü eylemlerde bulunmakla suçlayan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in iddiasına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'e saldıran ve Irak, Suriye, Lübnan ile Yemen’de ABD’nin terör örgütü IŞİD’in yanında bulunan Suudi Arabistan Kralı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yoktur.

Riyad yönetiminin İsrail rejimine hizmet etmeyi bırakıp komşularına saygı göstermesi iyi olur. İran her zaman komşuları ile bölgenin barış ve güvenliğinin en büyük destekçisi olmuştur."

İran'da 546 bin 642 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 461 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 737 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 40 bin 582'ye, vaka sayısının da 738 bin 322'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 630'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 546 bin 642'ye ulaştığı bilgisini verdi.