  1. Siyaset
13 Kas 2020 11:12

İran'dan Suudilere: İsrail rejimine hizmet etmeyi bırakın

İran'dan Suudilere: İsrail rejimine hizmet etmeyi bırakın

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in İran karşıtı iddiasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ni kötü eylemlerde bulunmakla suçlayan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in iddiasına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'e saldıran ve Irak, Suriye, Lübnan ile Yemen’de ABD’nin terör örgütü IŞİD’in yanında bulunan Suudi Arabistan Kralı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yoktur.

Riyad yönetiminin İsrail rejimine hizmet etmeyi bırakıp komşularına saygı göstermesi iyi olur. İran her zaman komşuları ile bölgenin barış ve güvenliğinin en büyük destekçisi olmuştur."

İran aleyhindeki suçlamaları ve temelsiz iddialarını tekrarlamaya devam eden Suudi Arabistan Kralı, İran'ın bölgedeki tüm kriz ve sorunların kaynağı olduğunu öne sürmüştü.

News Code 1890381

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler