İran'da 546 bin 642 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 461 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 737 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 40 bin 582'ye, vaka sayısının da 738 bin 322'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 630'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 546 bin 642'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 424 bin 479 kişiye test yapıldığını kaydetti.