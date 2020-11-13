ABD'nin bölgedeki rolü gittikçe azalacak

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, bugün Kum kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Son yıllarda İran'ın bölgede etkili olduğuna dikkati çeken Rızai, "Tahran'ın 10 yıl önce Yemen, Suriye ve Irak'a karşı hiçbir yükümlülüğü yoktu, ancak bugün onlara karşı yükümlülüğümüz var." dedi.

"Önümüzdeki on yıl içinde Amerikalıların bölgedeki rolü azalacak" diyen Rızai, bunun tersine İran'ın rolünün gitikçe artacağını dile getirdi.

Muhsin Rızai, "Siyonist Rejim, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgedeki rolünün azalmasıyla bir güvenlik boşluğu ile karşılaşacağını biliyor ve bunun için bölge ülkeleriyle ilişkiler kurmaya çalışıyor." diye konuştu.