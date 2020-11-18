Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede Farsça yayınlanan "İran" gazetesine verdiği özel demeçte gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'deki seçimlere dair Zarif, "Bay Biden'in zaferi ile ABD dış politikası değişeceğine inanıyorum. Biden hükümetinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında daha mantıklı bir ilişki olacaktır ve tek taraflılığı azaltacaktır çünkü bu yaklaşımdan tamamen vazgeçemiyorlar." dedi.

'Trump'ın nükleer anlaşma politikası hezimete uğramıştır'

Zarif, Trump hükümetiyle ilgili şunları konuştu:

"Donald Trump yönetiminin dış politikası Amerika’nın tarihi boyunca en başarısız dış politika olmuştur ve bu ülkeyi asi bir devlete çevirmiştir. Trump'ın nükleer anlaşmadan geri çekilme ve İran'a maksimum baskı uygulama politikası hezimete uğramıştır."

Avrupalı liderlerine seslenen Bakan Zarif, "Onlar, Trump döneminden ders çıkarmış olmaları gerekir. Avrupalılar, ABD seçimlerinde dış politika önemli bir konu olmadığından, maslahatları ve geleceklerinin Washington’da belirlenmesine müsaade etmemeleri gerekir." ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşması

Cevad Zarif, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına geri dönmek için şart koyabilecek konumda olmadığını belirterek, "Amerika, BM üyesi ve yine BMGK daimi üyesi olarak 2231 sayılı kararı uygulamakla yükümlüdür. Washington yönetimi bu kararı uygulayıp yaptırımları kaldırırsa ve İran’ın ekonomik faaliyetlerini engellemekten vazgeçirse, Tahran da anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirebilir." diye konuştu.