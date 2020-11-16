Zarif'ten Suriye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in hayatını kaybetmesi nedeniyle bu ülkenin Bakanlar Kurulu Başkanı Mühendis Arnus’a bir taziye mesajı gönderdi.

Velid Muallim’in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Zarif mesajında, merhum Velid Muallim'in ailesi ve Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri için başsağlığı dileğinde bulundu.

Zarif’in kaleme aldığı mesajda “Velid Muallim yaşamı boyunca Suriye’nin ulusal çıkarlarına ve güvenliğine hizmet etmekte önemli rol oynamıştır” denildi.

Dışişleri Bakanı Zaif ayrıca, Suriye halkı ve hükümeti için başarı ve hayatını kaybeden Velid Muallim için yüce Allah’tan rahmet diledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bugün hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden Muallim 2006'dan beri ülkenin dışişleri bakanı olarak görev yapıyordu.