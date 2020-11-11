Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Han ile başkent İslamabad'da bir araya gelerek, ikili ilişkileri görüştü.

Karşılıklı ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Zarif ve İmran Han, Tahran-İslamabad işbirliği, bölgesel barış ve istikrarla ilgili yürütülen ortak çalışmalar ve Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına dair işbirliğinin önemine değindi.

Zarif, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad’da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Koronavirüs, İran ve Pakistan arasındaki siyasi, ekonomik ve uluslararası işbirliğinin geliştirilme yolları ele alınan görüşmede, iki ülkenin bölgede barış sağlamak için ortak çaba sarfetmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgesel gelişmeler, İslam dünyasındaki meseleler, İslamofobi ile mücadele, bölgesel işbirliği, terörizm ve yasadışı göçe karşı ortak mücadele, hac ziyaretlerinin kolaylaştırılması ve yakın gelecekte ortak bir ekonomik komisyon kurulması da bu görüşmede gündeme gelen diğer konulardı.

İran ve Pakistan’ın kültürel ve tarihi bağlarına değinen Zarif, İran’ın Pakistan’la tüm ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran’ın Pakistan ile sınır kapılarını geliştirme kararına dikkati çeken Zarif, yeni ticaret yöntemleri üzerinde anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Zarif ayrıca iki ülkenin sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de ülkesinin İran’la ekonomik işbirliğini geliştirmek için attığı pratik adımları açıklayarak, “Pakistan hükümeti iki ülke arasındaki sınır ötesi ticareti kolaylaştırma kararı almıştır” dedi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif siyasi ve ekonomik bir heyet başkanlığında Pakistanlı üst düzey yetkililer ile görüşmek amacı ile salı akşamı başkent İslamabad'a gitmişti.