Savunma gücü konusunda kimseyle müzakere etmeyiz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin askeri danışmanı Tuğgeneral Hüseyin Dehgan, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e verdiği özel röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran’ın füze programına dair Tuğgeneral Dehgan, "Barış, gücün gölgesinde sağlanır. Biz barış arıyor ve savaş istemiyoruz. Kimsenin İran'a karşı askeri saldırı kararı almaması için güçlü olmalıyız. Savunma ve füze yeteneklerimiz kendimize aittir ve kendini savunma iradesine sahibiz. Ancak bize karşı bir eylem yapılmadıkça kimseye eylem yapmayız. Fakat herhangi bir kötü eyleme kesinlikle karşılık veririz." dedi.

ABD'nin İran'ın askeri açıdan güçlü olmasını istemediğini anlatan Tuğgeneral Dehgan, "Kesinlikle füzeler üreteceğiz ve tehditlere göre bu süreci devam ettireceğiz. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir koşulda savunma ve milli güç konusunda kimseyle müzakere etmeyecektir."

Tuğgeneral Dehgan Şehit General Süleymani konusuna ilişkin, "Daha önce intikamımızın Amerikalıların bölgeden kovulması olduğunu resmen bildirdik. Bu konuyu belirleyici faktöre sahip bölge devletleri takip etmektedir." açıklamasında bulundu.

Nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında Tuğgeneral Dehgan, JCPOA-2 ve JCPOA-3 gibi konuların İran'ın gündeminde yer almadığını söyledi.

İranlı yetkili, imzacı taraflara seslenerek, "Diğer taraflar nükleer anlaşmaya inanıyorlarsa ona tam olarak dönmeleri ve son dönemde yaşattıkları sorunları telafi etmeleri gerekir. Müzakerlerde nükleer silaha sahip olmak istemediğimizi ifade ettik. Onlar nükleer konusunun askeri boyuta taşınmasından korkuyorlar. Fakat ilginç olan şu ki kendileri de nükleer silaha sahip ülkeler ve başkalarının onu elde etmesini istemiyorlar. Biz nükleer silahın peşinde değiliz." diye konuştu.