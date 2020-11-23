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23 Kas 2020 10:32

Biden Dışişleri Bakanlığına Blinken'i getirecek

Biden Dışişleri Bakanlığına Blinken'i getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'i getireceği iddia edildi.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk üyelerini salı günü açıklamaya hazırlanıyor.

Bloomberg ve New York Times'ın haberine göre Biden, uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'ı dışişleri bakanı olarak atayacak.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın eski yardımcılarından olan Jake Sullivan'ın ise Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak açıklanması bekleniyor.

Kabinenin ilk üyeleri salı günü açıklanacak

Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain, pazar günü yaptığı açıklamada Biden'ın kabinesinin ilk üyelerini salı günü duyuracağını söyledi; ancak ilk başta hangi pozisyonların açıklanacağı bilinmiyor.

Dışişleri bakanlığı kabinenin en prestijli görevlerinden biri olarak kabul edilirken ulusal güvenlik danışmanlığı da Beyaz Saray'ın en önemli ve güçlü pozisyonlarından biri.

Kaynak: BBC Türkçe

News Code 1890636

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