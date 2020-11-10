Dışişleri Bakanı Zarif'in Pakistan temasları bugün başlıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Salı günü Pakistan'da kardeşlerim Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Ordu Komutanı General Bajva ve Başbakan İmran Han ile ikili ve bölgesel konular hakkında üst düzeyde görüşmeler yapılacak." dedi.

Bakan Zarif söz konusu görüşmelerin İslam dünyasının büyük araştırmacısı, dünyaca tanınan şair, İran ve Pakistan halklarını birbirine bağlayan İkbal Lahuri'yi anma gününün ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, dün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif’in yarın iki günlüğüne Pakistan’ı ziyaret ederek bu ülkenin dışişleri bakanı, başbakanı ve diğer yetkilileriyle görüşeceğini duyurmuştu.