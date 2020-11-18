Şemhani’den İran milletini hedef alanlara sert uyarı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, terör örgütü Ceyşul Adl liderlerinin Pakistan’da öldürülmesinin ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda teröristleri sert bir şekilde uyardı.

Şemhani, attğı tweette şunları kaydetti: "İran milletine yönelik cinayet ve kötülük yapanlar için güvenli ve sağlam bir sığınak yoktur. İran İslam Cumhuriyeti güvenliği savunucularının güçlü eli er ya da geç herhangi bir saldırganın ve suçlunun boğazını sıkacaktır. Uzak ve yakın tarih, bu iddianın gerçek bir kanıtır.”

Pakistan medyasında dün yer alan haberlerde ülkenin Beluçistan eyaletindeki Turbat bölgesinde Ceyşul Adl lideri Ömer Şahizehi (Molla Ömer) ve iki oğlunun öldürüldüğü duyurulmuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Aranan Teröristler Listesi'nde bulunan Ceyşul Adl lideri, birçok terör saldırısının yanı sıra 2018'de İsfahan kentinde Devrim Muhafızları askerlerini taşıyan otobüse yönelik hain saldırının planlayıcısıydı.