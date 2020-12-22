İran ile Afganistan arasındaki ilişkiler geliştiriliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran’ı ziyaret eden Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile görüştü.

Şemhani görüşmede İran’ın tüm komşu ülkelerle stratejik ilişkiler kurma politikasını açıklayarak, Afganistan’ın iki millet arasındaki pek çok ortaklıklar nedeniyle İran’ın dış politikasında önemli yeri olduğunu söyledi.

Haf-Herat demiryolu hattının hizmete açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Şemhani, bu projenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Afgan halkının refah ve ekonomik kalkınmasının güçlendirmesinde etkili bir rol oynamasını temenni etti.

İki ülkenin çeşitli konulardaki ortak tehdit ve çıkarlarına, özellikle bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğine değinen Şemhani, İran'ın meşru Afganistan hükümetine desteğini ve Tahran-Kabil arasında çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Şemhani ilaveten, İran'ın Korgeneral Süleymani'ye yapılan suikast faillerinden ağır intikam almaya ve ABD'nin terör eylemlerini öneleyerek onları bölgeden çıkarmaya kararılı olduğunu bildirdi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib de İran’ı Afganistan’a barış ve istikrarın sağlanması için verdiği desteklerinden dolayı takdir ederek, ülkesinin İran’la işbirliğini genişletmeye hazır oldunu belirtti.

Mohib Tahran temasları kapsamında İran’ın bazı üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileri ile bir araya gelecek.