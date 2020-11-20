Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Kanada'nın insan hakları iddiasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’daki insan hakları durumuyla ilgili Kanada’nın bazı Batı ülkelerinin desteğiyle hazırlayıp BM'ye sunduğu taslak kararına tepki göstererek, "Kanada da dahil olmak üzere bazı ülkelerin siyasi emelleri için insan haklarını ve uluslararası mekanizmalarını araç olarak kullanmaları esef verici bir durumdur. Bu tür yapıcı olmayan adımlar insan haklarının durumuna küresel düzeyde saygı gösterilmesine yardımcı olamaz, aynı zamanda bağımsız devletlere karşı siyasi suçlamalar yapılmasına yol açar." dedi.

Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen gemi eklendi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlenen törende Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen "Şehit Rudeki" gemisi eklendi.

150 metre boyunda, 22 metre genişliğinde olan 4000 bin tonluk Şehit Rudeki gemisi, 3D- aşamalı dizi radar, karadan karaya ve karadan havaya füzeler, milli yapım 3-Hordad hava savunma sistemi ve son derece gelişmiş telekomünikasyon sistemleriyle birlikte helikopter, insansız hava araçları (İHA) ve deniz araçları taşıma kapasitesine sahiptir.

Şehit Rudeki gemisinin Devrim Muhafızları Donanması filosuna eklenmesiyle birlikte Devrim Muhafızları denizcilerinin uzak denizlerdeki misyonu başlamış oldu.

Törende konuşma yapan Tümgeneral Selami, Fars Körfezi'nin önemine değinerek, "Bu bölge İran için güçlü bir savunma cephesidir. Aynı zamanda dünya ekonomisinin stratejik bir bölgesidir ve İran İslam Cumhuriyeti, dünya ekonomisini belirleyen Fars Körfezi’nin güvenliğini sağlama konusunda ayrıcalıklı ve benzersiz bir rol oynamıştır." dedi.

"Güvenlik ile menfaatlerimizi savunmak için kendimizi belirli bir coğrafya ile sınırlamayız" diyen Tümgeneral Selami, "Eğer bazıları İran ulusu ile bu büyük ülkenin çıkarlarını tehdit etmek isterse kesinlikle dünya gezegeninde güvenli bir sığınak bulamazlar." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar korkunç görünse bile düşman karşısında eğilmeyeceğiz ve höşgörü göstermeyeceğiz; Çünkü biz güçlüyüz, ayaktayız, hakkı savunuyoruz. Biz kötülük yapmıyor ve zulmü kabul etmiyoruz ve kimsenin tacizde bulunmasına izin vermeyeceğiz."

Ruhani: Yaptırımlara rağmen taşımacılık alanında büyük adımlar atıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün ülke genelinde 13 otoban ve havaalanı projesinin hizmete girdiği törende yaptığı konuşmada İran’ın bölge ve bütün dünyadaki özel coğrafi konumuna atıfta bulunarak, “Her gün İran hava sahasından yüzlerce uçağın geçişi ve diğer transit geçişileri, ülkemizin sadece havacılık sektöründe değil, demiryolları, kara yolları ve limanları bakımından da çok özel ve değerli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Otobanların hizmete girmesinin karayolu taşımacılığında zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığını kaydeden Ruhani, hükümet olarak karayolları ve demiryolları alanlarını geniştirmenin yanı sıra, bu alanda yeni teknolojilerden yararlanmaya da özen gösterdiklerini, bu durumun ülke genelinde yük ve yolcu taşımacılığında büyük gelişmelere vesile olduğunu vurguladı.

Nükleer Anlaşama’dan sonra satın alınan 16 adet yolcu uçağına da işaret eden Ruhani, “Mevcut ABD yönetiminin düşmanlığı olmasaydı, İran şimdiye kadar kara, hava ve demiryolları filolarını yenilemişti.” dedi.

Ruhani, ulaştırma ve taşımacılığının geliştirilmesinin ülkenin ekonomisinin gelişmesi üzerinde büyük tesiri olduğunu belirterek, hükümet olarak tüm kısıtlamalara ve yaptırımlara rağmen bu alanı geliştirmekte büyük adımlar attıklarını ifade etti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 476 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 223 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 417'ye, vaka sayısının da 815 bin 117'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 583 bin 704'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 667 bin 538 kişiye test yapıldığını kaydetti.