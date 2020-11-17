İran yapımı animasyon Şikago'da yarışıyor

İranlı Sinemacı Meryem Kaşkuliniya'nın yönetmenliğini yaptığı '11. Adım' adlı animasyon bu sene 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Şikago Çocuk Filmleri Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

10 dakika ve 50 saniyelik '11.Adım' adlı animasyonun konusu Susen Takdis’in kaleme aldığı '11. Adım' kitabından alınmıştır.

Daha önce Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenen 34. Uluslararası 'Sinekid' Çocuk ve Ergen Film Festivali ve Güney Kore’deki 16. Uluslararası Indie-AniFest Festivali'ne katılan '11.Adım' aynı zamanda 60. Uluslararsı Zellin Çocuk ve Ergen Film Festivali ve 60. Uluslararası Annecy Animasyon Festivali'nin yarışma bölümüne katılmıştı.

Bu animasyon ayrıca İtalya'daki Uluslararası Sedisi Forl Kısa Film Festivali’ne katılmııştı.

Bu seneki Uluslararası Şikago Çocuk Filmleri Festivali koronavirüs salgının yayılması nedeniyle internet üzerinden canlı olarak düzenlenmektedir.

13 Kasım itibariyle ABD’de düzenlenen etkinlik 22 Kasım’a kadar devam edecektir.