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24 Kas 2020 16:17

Emmy Ödülleri'nin En İyi Erkek Oyuncusunu Türk sanatçı anons etti

Emmy Ödülleri'nin En İyi Erkek Oyuncusunu Türk sanatçı anons etti

Uluslararası Emmy Ödülleri 48'nci kez sahiplerini buldu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, Emmy ödüllü oyuncu Türk oyuncu Haluk Bilginer açıkladı.

Haber Global'e göre, Şahsiyet dizisindeki 'Agah Beyoğlu' rolüyle geçen yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı. Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Ödülü'nü Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

66 yaşındaki usta aktör, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı. Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği 48. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Play filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu.

News Code 1890676

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