Türkiye'den İran yapımı kısa filme ödül

Türkiye'nin İzmir kentinde düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

İran yapımı 'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film Türkiye'de düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazandı.

Yönetmenliğini Mustafa Rüstem Pur'un üstlendiği 'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film, küçük yaşta erken evliliğin kurbanı olan Tahere adlı bir kızın hayat hikayesidir. Tahereh şimdi de acı deneyimlerinin kız kardeşi için tekrarlanmasını engellemeye çalışmak istiyor.