Brezilya'dan İran yapımı kısa filme büyük ödül

İranlı sinemacı Keyvan Serveri, yönetmenliğini yaptığı ‘Azaltmak’ adlı kısa filmiyle Brezilya’da düzenlenen Uluslararası BIMIFF Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

‘Azaltmak’ kısa filmi, bir olayın onları garip bir duruma soktuğu iki dost ve iş arkadaşının hikayesini anlatıyor.

Daha önce Tahran Beheşti Film Festivali’nde en iyi film seçilen ‘Azaltmak’ adlı kısa film ayrıca, Kıbrıs Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülü ve Hindistan Film Festivali’nin özel ödülünü kaznmıştı.

Dünya genelinden birçok filmin katıdığı Uluslararası BIMIFF Film Festivali 5-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde canlı olarak internet üzerinden yapıldı.