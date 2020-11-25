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25 Kas 2020 18:03

Araştırma: Türkiye koronavirüse karşı dayanıklılıkta 30. sırada

Araştırma: Türkiye koronavirüse karşı dayanıklılıkta 30. sırada

Bloomberg 200 milyar dolar ve üzerinde ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerin koronavirüse karşı dayanıklılık karnesini çıkardı. Buna göre Türkiye 53 ülke arasında 60.6 puanla 30. sırada yer aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bloomberg, 200 milyar dolar ve üzerinde ekonomik büyüklüğe sahip 53 ülkenin salgına karşı dayanıklılığını ölçerek bir sıralama oluşturdu. Verilen puanlar, ülkelerin 100 bin kişi başına aylık yeni vaka sayısı, aylık vaka sayılarındaki ölüm oranı, toplam ölüm sayısının nüfusa oranı ve yapılan test sayısındaki pozitif vaka oranına göre belirlendi.

Listenin ilk sırasında şu an için Yeni Zelanda yer alıyor. Bu ülkeyi Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Finlandiya takip ediyor. Türkiye, 60.6 puanla 30. sırada, Rusya ise 65.0 puanla 22. sırada yer aldı. 

News Code 1890704

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