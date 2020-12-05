Rusya 'Sputnik V' adlı aşı programını başlattı

Rusya, başkent Moskova'da Covid-19 aşılama programına başladı.

Risk gurubunda olduğu belirlenen bireyler bu hafta sonundan itibaren Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik-V aşısını yaptırabilecek.

BBC'nin aktardığına göre binlerce kişi, aşıyı bu hafta sonu yaptırmak üzere randevu aldı. Rusya'nın aşıdan ne kadar üretebileceği bilinmiyor. Yıl sonuna kadar sadece 2 milyon doz aşı üretilmesi bekleniyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin aşının ilk olarak okullarda, hastanelerde ve yardım kuruluşlarında çalışanlara yapılacağını söyledi. Sobyanin, daha fazla aşı üretildikçe bu listenin de büyüyeceğini ifade etti.

Bu meslek gruplarına dahil olanlar yaşları 18-60 arasındaysa şehirdeki 70 aşılama noktasından birinde aşı yaptırabiliyor.

T24