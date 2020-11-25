Avustralya-İngiliz vatandaşı casus ile 3 İranlı takas edildi

21 Eylül 218’de 31 yaşındaki bir kadının tutuklandığı haberi medyanın dikkatini İran'a çekti. Avustralya-İngiliz çifte vatandaşlığı bulunan Kylie Moore-Gilbert, yabancı medya kuruluşları tarafından bir akademisyen, araştırmacı, İslamolog ve üniversite profesörü olarak tanıtıldı.

Kylie, bir akademisyen adıyla Batı Asya’daki İran, Mısır, Suriye, Irak, Bahreyn, Kuveyt vb. gibi önemli ülkelerini seyahat ederek, katıldığı dini ve bilimsel forumlarda birçok kişiyle görüşmüştü.

Kylie Moore-Gilbert, İran'daki varlığını normalleştirmek için Kum ve Rey kentlerindeki dini mekanların fotoğrafını çekerek ve bu sırada Bahreynli muhaliflere de yakınlaşmaya çalışmıştı.

Bazı medya kuruluşları, bu casusun misyonlarından birinin Suriye'deki direniş cephesine yakın gruplardan bilgi toplamak ve İran ile direniş güçlerinin askeri ve ekonomik bilgilere erişim sağlamak olduğunu belirtiyor.

Kylie Moore-Gilbert kim ve neden İran'da tutuklandı?

Kylie, 1987 yılında Avustralya'da doğdu ve Avustralya-İngiliz vatandaşıdır. Hristiyan bir ailede doğdu, ancak daha sonra mesleği nedeniyle Hristiyanlıktan Yahudiliğe geçmek zorunda kaldı.

25 yaşında, Roy Binkowins adlı bir İsrailli ile tanışması, kişisel özellikleri ve özel yeteneklerinden dolayı İsrail askeri istihbarat teşkilatında görünmesine neden olana kadar yüksek öğrenime ilgisiz kaldı. Kylie daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde "Asya, Orta Doğu ve İsrail Çalışmalar" bölümünde eğitim almak üzere Londra'ya gönderildi ve eğitimi dömeninde faaliyetleri dikkate alındı.

İsrail'in askeri istihbarat servisi, daha sonra Kylie'den uzmanlık alanını kendi amaçları doğrultusunda "İslam ve Orta Doğu Çalışmaları" alanına değiştirmesini izledi.

Kylie, kendisini bu alana yabancı bulur ve bilgi toplamak ve casusluk yapmak için kendi yöntemlerini kullanmaya başlar. Ancak İsrail, onu belirli kişilere yaklaşmak için özel bir kimliğe ihtiyacı olduğuna ve bunun için en iyi konunun üniversite eğitimi ve İslam ve Orta Doğu meseleleri üzerinde bilimsel araştırma olduğuna ikna eder.