İran'dan Avustralya ile tutuklu takası açıklaması

İranlı ve Avustralyalı tutukluların takası ile ilgi açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, “Tayland ve Avustralya ile bir yıldan fazla süren yoğun diplomatik çalışmalar sonucunda dün Tayland’da gözaltına alınan 3 İran vatandaşı ile Tahran’daki Avustralya-İngiliz çifte vatandaşlığı bulunan bir tutuklu ile takas edildi” dedi.

Abbas Irakçi, “Bu tutuklu takası kendi türünde benzersizdir. Çünkü üçlü bir etkileşim gerçekleşti. Üç İran vatandaşı yabancı bir kişi karşılığında serbest bırakıldı. Değişim Tahran’da yapıldı; önce üç İranlı serbest bırakılarak ülkeye döndü. Daha sonra Avustralyalı mahkum İranlı tutukluları Tahran'a taşıyan özel uçakla ülkeden çıkarıldı” ifadelerinde bulundu.

Irakçi, “Tutuklu takası uluslararası arenada yaygın ve kabul görülen bir iştir ve hiçbir şekilde yargı erkinin bağımsızlığını ihlal etmez. Tüm ülkelerde, yargı süreci sona erdikten ve kişi hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, ulusal çıkarlar doğrultusunda takas edilmesi mümkündür” değerlendirmesini yaptı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, “Son bir yıl içinde Dışişleri Bakanlığı ABD (iki kez), Fransa, Tayland ve Avustralya (iki kez) ile tutuklu takası yaptı ve bu sırada 8 İran vatandaşı (üniversite profesörleri ve yaptırım karşıtı aktivistler) İran’daki 6 yabancı tutuklu ile takas edildi” şeklinde konuştu.