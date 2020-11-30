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30 Kas 2020 18:41

Rusya'dan nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikasta kınama

Rusya'dan nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikasta kınama

Rusya, İran nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fahrizade cinayetinin arkasındaki isimlerin ve söz konusu olayı siyasi amaçları için kullananların sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Söz konusu terör saldırısının kışkırtıcı doğasına ilişkin derin endişe duyuyoruz. Zira cinayetin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı ve bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemeyi hedeflediği açıktır." denildi.

Açıklamada, olaya ilişkin tüm tarafların gerginliği artırmaya yönelik adımlardan kaçınması yönünde çağrıda bulunuldu.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Mohsen Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.

News Code 1890816

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