İran ile Rusya arasında konteyner hattı açıldı

Hazar Konterner Hatları Şirketi'nin İran ile Rusya’nın Astrahan Oblastı arasında kurulan konteyner hattında görev yapacak ilk yük gemisi bu sabah Astrahan Limanı’na ulaştı.

Halihazırda 131 adet 20 feet'lik konteyner kapasiteli iki yük gemisi İran ile Rusya arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan direkt deniz yolu hattında hizmet sunacak ve önümüzdeki birkaç gün içinde gıda ürünleri, karton ve tahıl içeren 60 konteyner İran'a gönderilecek.

Astrahan Valisi konuya dair yaptığı açıklamada, "Rusya hükümeti stratejik öneme sahip Kuzey-Güney Koridoru'nda bir deniz yolu hattı kurmak istiyor." dedi.

Rus yetkili, "Hindistan ile Rusya ve Avrupa arasındaki ticaretin ivme kazanması ve Avrupalı ​​şirketlerin Orta Asya ülkelerine ticari mal göndermeye olan büyük ilgisi nedeniyle günümüzde Kuzey-Güney koridorunun önemi artmaktadır." diye konuştu.