İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 284 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 827 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 594'e, vaka sayısının da 1 milyon 51 bin 374'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 742 bin 955'e ulaştığı bilgisini verdi.