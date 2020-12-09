İran Sağlık Bakanlığı: 765 bin 639 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 295 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 223 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 212'ye, vaka sayısının da 1 milyon 72 bin 620'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 779'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 765 bin 639'a ulaştığı bilgisini verdi.