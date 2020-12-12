Türk futbolu da salgından nasibini aldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, yaşamın her alanında olduğu gibi futbolun da başlıca sorunlarından biri haline geldi. Salgının başladığı tarihlerde bir süre ara verilen ligler, dünyanın "yeni normale" ayak uydurma çabaları kapsamında daha sonra seyircisiz veya kısmi seyircili olarak oynanmaya başladı.

Geçmiş senelerde zaman zaman sakatlıkların etkisiyle kadro kurmakta güçlük çeken takımlar, 2020'de salgının gölgesinde devam eden futbolda yepyeni bir problemle karşı karşıya kaldı. Koronavirüs salgını, testleri pozitif çıkan oyuncuların artmasıyla takımların kadro planlaması açısından önündeki en büyük sorun olarak göze çarptı.

Bu süreçte aşı çalışmaları hızla sürerken dünya çapında alınan önlemlerle salgının etkisi azaltılmaya çalışılsa da izolasyon süreleri, futbolda teknik direktörlerin kadro oluştururken hesaba katmaları gereken en önemli etken oldu.

Karantina süresi Avrupa'da Süper Lig'e göre daha kısa

Covid-19 vakalarında Süper Lig'de 14 gün olarak uygulanan karantina süresinin, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde daha kısa tutulması dikkati çekiyor.

Testleri pozitif çıkan futbolcu veya kulüp görevlileri, Avrupa'daki birçok ligde ağırlıklı olarak 7 ve 10 gün karantinada kalıyor. Bu süre sonunda testleri negatife dönen kişiler, sahalara dönebiliyor.

Futbol liglerinde İngiltere, Belçika 7, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, İskoçya 10 günlük karantina süresi uyguluyor.

UEFA testi negatif olan 13 oyuncuyu yeterli görüyor

Bir takımın UEFA karşılaşmasına çıkabilmesi için seyahat edilen ülkenin karantinaya gerek görmemesi halinde testi negatif sonuçlanan 13 futbolcu yeterli görülüyor.

UEFA, pozitif oyuncuların maçın oynanacağı ülkeye seyahat etmesine izin vermiyor.

Deplasman takımının ülkesini terk etmeden maça iki veya üç gün kala ve yerel yönetimlerin talep etmesi durumunda karşılaşmadan bir gün önce test yaptırması gerekiyor.

Ev sahibi ekibin ise karşılaşmaya bir veya iki gün kala teste girmesi talep ediliyor.

UEFA protokollerini çiğneyen kulüplere ceza veriliyor.

Kulüpler TFF'ye başvurdu

Kulüpler Birliği, 4 Aralık'ta tüm kulüplerin görüş birliğiyle karantina süresinin kısaltılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

TFF ise kulüplerin karantina süresinin 14'ten 10 güne indirilmesi yönündeki beklentisini Bilim Kuruluna iletti.

Sağlık Bakanlığının bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermeyen kişilerin karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönenlerin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: TRT Spor