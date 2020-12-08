Belarus lideri Lukaşenko'ya olimpiyat yasağı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla video konferans yöntemiyle toplanan IOC İcra Kurulu, ülkedeki sporcuların siyasi ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle olimpiyatlar da dahil hiçbir IOC organizasyonuna katılamayacak.

Geçici yasak getirilen isimler arasında 26 yıldır iktidarda bulunan Lukaşenko'nun yanı sıra Belarus Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı olan oğlu Viktor Lukaşenko da bulunuyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Belaruslu sporculara yapılan ödemeler hariç Belarus Olimpiyat Komitesi'nin tüm ödeneği durduruldu.

Gelecekteki IOC organizasyonlarını düzenleme konusunda komite ile sürdürülen görüşmeler askıya alındı.

Uluslararası federasyonlardan da 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi veren Belaruslu sporculara ayrımcılık yapılmaması istendi.

Yarışması biten sporcular Tokyo'yu 2 gün içerisinde terk edecek

Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo 2020'ye gelen sporcuların kalış sürelerine ilişkin de karar alındı.

Bulaşma riskini minimuma indirmek için sporcular, branşındaki yarışma başlamadan en fazla 5 gün önce Tokyo'ya gelebilecek, yarışma bittikten en fazla 2 gün sonra da ayrılacak.

Kural, yalnızca sporcular için değil yanlarındaki yetkililer ve çalışanlar için de geçerli olacak.

Paris 2024 için 4 yeni branş

Toplantıda ayrıca breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf branşlarının, 2024 Paris Olimpiyatları programına eklenmesine onay verildi.

Sportif tırmanış, kaykay ve sörf, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin teklifiyle ilk kez olimpiyat programına dahil edilmişti. Breakdans ise 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları'nda yer almıştı.

Paris 2024'de katılacak sporcu sayısı 10 bin 500'e düşürüldü (Tokyo 2020'de 11 bin 92). Madalya dağıtılacak yarışma sayısı da Tokyo'ya göre 10 azalarak 329'a indirildi.