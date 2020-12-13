UEFA, kara paranın peşinde!

2015’te futbolcuların haklarının üçüncü şahıslara satılmasının engellenmesi amacıyla FIFA tarafından çıkartılan yasağı UEFA’nın uygulamadığı ve menajerler tarafından var olan yasanın suiistimal edildiği belirtildi.

Guardian’da yer alan haberde UEFA tarafından 2018 yılında spor araştırmaları merkezi olan Cies’e transferlere ilişkin hazırlatılan raporda para aklama suçlarının tespit edildiği belirtildi. Raporu hazırlayan isimlerden birisi olan Raffaele Poli’nin UEFA’ya raporu sunduğu ancak UEFA’nın raporu inceledikten sonra basınla paylaşmak istemediği kaydedildi. Poli Guardian’a verdiği demeçte, "Futbolda kirli bir zihniyet var. Pek çok insan kendilerini zenginleştirmenin ve dolaşımda olan tüm paradan pay almanın yollarını arıyor. Özellikle transfer yoluyla." ifadelerini kullandı.

FIFA, 2015 yılında futbolcu menajerlerinin kulüplerden daha üstün bir duruma gelmesini engellemek için Üçüncü Şahısların Mülkiyeti başlıklı bir yasak getirerek menajerlerin hakimiyet alanını kısıtlamıştı. Cies tarafından 2018 yılında hazırlanan raporda ise bu kuralının UEFA yetkilileri tarafından da istismar edildiği ve ün yapmış menajerlere belirli ayrıcalıklar tanıdığı ifade edildi. Ayrıca raporda birden fazla kara para aklama suçunun da tespit edildiği kaydedildi.

Cies’in raporunda kulüplerin menajerlere ödediği ücretlerde şeffaflık olmamasından dolayı zimmete para geçirme, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama işlemlerinin kolaylaştığı belirtildi. Bu ücretlerin aynı zamanda vergi muafiyeti bulunan ülkelerde hesapları bulunan kulüp sahiplerini ve yöneticileri de zenginleştirdiği ifade edildi. Raporda ayrıca, üçüncü şahıs mülkiyeti yasağı gibi yasakların uygulanmadığı durumlarda, kulüplerin menajerlere karşı rekabet gücünü kaybettiği, kulüp bilgilerinin menajerlerin eline kolay geçmesinden dolayı kulüplerin dezavantajlı duruma düştüğü belirtildi.

Kaynak: Cumhuriyet